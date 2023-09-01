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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي نجح في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

ميرال جلال الهريدي،
ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات غير مسبوقة نحو مسار التنمية والبناء والتطوير، وأصبحت على مشارف الجمهورية الجديدة التي تتمتع بمؤشرات إيجابية ومعدلات نمو اقتصادية جعلت لمصر كلمتها وساهمت في إنضمام مصر لمجموعة البريكس.

 

وأشارت الهريدي، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي اولى اهتمام بكافة المجالات كلا على قدم المساواة، سواء في ملف الزراعة و الصناعة والاستثمار، والسياحة، والبناء والطرق والكباري والمواصلات، فضلا عن الاهتمام بكافة فئات المجتمع التي كانت تعاني من التهميش طيلة العهود الماضية، وأصبح اليوم الشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة وكافة أطياف المجتمع يشعرون بمزيد من التمكين والدعم.

 

وأوضحت أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير بقطاع الزراعة، باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصر، وذلك من خلال إطلاق مشروعات لتوسيع الرقعة الزراعية لمشروع المليون ونصف فدان، والتي كان لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، من خلال توفير كافة المحاصيل الزراعية الأساسية.

ولفتت أن الطفرة غير المسبوقة في قطاع الزراعة ساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، مما فتح العديد من الأسواق الجديدة لمصر في عدد من الدول سواء في افريقيا أو المنطقة العربية.

ميرال الهريدي حماة وطن السيسي الانتخابات الرئاسية

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