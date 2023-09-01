جريمة في لبنان ضحيتها بنت بعمر 6 سنوات | شاهد التقرير

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن قضية الاعتداء على الطفلة لين، فهذه القضية تطول أربعة أفراد من عائلة لين التي توفيت بسبب الاعتداء عليها.

وعرض التقرير، أن لين طفلة لبنانية، صاحبة الـ 6 أعوام، والتى توفيت بعد الاعتداء عليها في حادثة هزت الشارع اللبناني وأحدثت جدلا واسعا قبل معرفة الفاعل.

تعرضت الطفلة لنزيف حاد

وفى سياق متصل ، لين كانت في زيارة عندما تعرضت للاعتداء أخذتها أمها إلى المستشفى بسبب فقر في الدم، وتعرضت الطفلة لنزيف حاد، وتبين للأطباء أن شيئا غير طبيعي حدث لها قبل وفاتها متأثرة بالنزيف.

الجد اعتدى عليها والأم تسترت

تسترت الأم وجدتها وأبلغتا والد الطفلة بأنها تعرضت للسقوط، وقد استدعت السلطات جدها وكان هو " المتهم " إلى أن كشفت التحقيقات عن قيام خالها بالاعتداء عليها.

عقوبة الإعدام للمعتدي على الطفلة

أصدرت قاضية التحقيقات قرارها الظني في القضية وطلبت عقوبة الإعدام للمعتدي على الطفلة ولكل من أمها وجدتها وجدها، لاخفائهم معالم الجريمة.