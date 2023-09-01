إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

شاركت الفنانة إليسا ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وتألقت إليسا ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الابيض و هو ما كشف عن أناقتها و نسقت معه حذاء رياضى باللون الأبيض .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها مبلل منسدلا على كتفيها.





وتتميز اليسا بإطلالتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد إليسا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.





على جانب آخر، كانت إليسا طرحت أحدث أغنياتها "العُقد" لتفاجأ بعد ساعات من طرحها من حذفها عير موقع YouTube.





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