باستخدام الأسبرين.. وصفات مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

نسمع الكثير من الوصفات الغريبة لحل مشاكل البشرة، ومن بينها استخدام الأسبرين؛ لأنه يحتوى على حمض الساليسيليك ويساعد فى الحفاظ على بشرة صحية.

استخدامات متعددة للأسبرين في علاج مشاكل البشرة

ويمكن استخدام الأسبرين كقناع للوجه لإزالة خلايا الجلد الميتة، ويمكن استخدامه أيضا فى عمل العديد من الوصفات الطبيعية التى يمكن أن تفيد البشرة، وفقا لما جاء عن موقع "بولد سكاى" الهندى.

ومن أكثر وصفات علاج مشاكل البشرة استخدام الأسبرين والعسل، ويمكن لهذه الوصفة أن تحافظ على ترطيب البشرة ويمنع ظهور حب الشباب.

المكونات :

5-6 أقراص أسبرين

ملعقة صغيرة عسل

قليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز

طريقة الاستخدام :

_ نطحن أقراص الأسبرين، ونصنع عجينة باستخدام نقاط من المياه على الأسبرين، ثم يضاف ملعقة صغيرة من العسل للعجينة، ونمزجهم جيدا.

_ يضاف إلى العجين قليل من زيت الزيتون، أو زيت اللوز، ونخلطهم جيدا.

_ نضع هذا الخليط على الوجه، ونتركه لمدة 15 دقيقة.

_ نغسل الوجه بعد مرور 15 دقيقة بالماء الفاتر.

إستخدامات متعددة للأسبرين في علاج مشاكل البشرة

وهناك وصفة أخرى لإستخدام الأسبرين لعلاج البشرة المتضررة من أشعة الشمس؛ حيث أنه يساعد على تقشير خلايا الجلد.

المكونات :

5-6 أقراص الأسبرين

1 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب خالي الدسم

قطرات قليلة من عصير الليمون

قطرات قليلة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام :

_ نمزج أقراص الأسبرين مع ملعقة صغيرة من اللبن الرائب، وبضع قطرات من عصير الليمون الطازج وقطرات من زيت الزيتون، ونخلطهم جيدا.

_ نضع هذا الخليط على المنطقة المصابة، ونتركها لمدة 20 دقيقة.

_ بعد مرور 20 دقيقة نشطفه بالماء الطبيعى، ونتركه حتى يجف.