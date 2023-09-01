المنتجة رشا الظنحاني تتعاقد مع محمود الليثي ونور قدري وتوني ماهر لـ"عنب"

تعاقدت المنتجة رشا الظنحاني، مع الفنان محمود الليثي والفنانة نور قدري والفنان توني ماهر علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المنتجة رشا الظنحاني، أنها سعيدة بهذا العمل ويعتبر العمل الأول الذي يجمع جميع نجوم برنامج "SNLبالعربي" وسيكون مفاجأة للجمهور وسيتم إعلان مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

فيلم عنب

فيلم عنب، بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، اسلام ابراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، نور قدري وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم ومستشار إعلامي للفيلم يارا أحمد.

فيلم عنب

فيلم عنب

فيلم عنب

فيلم عنب

فيلم عنب

فيلم عنب

فيلم عنب