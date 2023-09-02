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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدعم المربين | برلماني يطالب بتسهيل إجراءات الحصول على قروض مشروع البتلو

النائب أيمن معاذ،
النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب

قال النائب أيمن معاذ عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بضرورة دعم الفلاح وتحسين أوضاعه المعيشية بإعتباره من أهم الفئات الأكثر استحقاقا للدعم بمختلف أشكاله.

وأضاف “معاذ ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح من متطلبات ومنها التقاوى ولكن مازالت توجد مشكلة في إجراءات استخراج الكارت الذكى للفلاح والتي لابد من العمل علي حلها بشكل سريع مع البنك الزراعي، حتى يتمكن الفلاحين من صرف الأسمدة خاصة مع توافرها.

وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أهمية تسهيل إجراءات الحصول علي قروض الـ 5% التى يتم منحها لمربين الانتاج الحيوانى من الفلاحين وذلك  في إطار مشروع البتلو الذي يعد أحد أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة لدعم الفلاح.

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واستكمل النائب : لدينا هدف أساسي من خطة تحقيق الأمن الغذائي، وهو الوصول إلي الإكتفاء الذاتى من إنتاج اللحوم وتنمية الثروة الحيوانية بما يخدم تلبية الاستهلاك المحلي، لذا لابد من إزالة أي نوع من التحديات أمام صغار مربي البتلو وغيرهم من العاملين في هذا القطاع.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.

وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط فتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.

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