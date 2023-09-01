التنقيب عن الذهب في الفلبين.. أجور قليلة لا تناسب خطورة المهنة

في الفلبين، يقضي العديد من الرجال العاملين في صناعة التنقيب عن الذهب معظم أوقاتهم تحت سطح الماء، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة ويعتمدون على معدات محدودة تمنحهم القدرة على التنفس تحت الماء. هدفهم هو استخراج الذهب من الصخور والرمال في باطن الأرض.

قبل أن يبدأوا في الغوص إلى قعر البحر لاستخراج الذهب، يضطرون إلى ارتداء أقنعة وحمل أحزمة ثقيلة، بالإضافة إلى أنابيب توفير الأكسجين للتنفس تحت الماء.

تعد الفلبين واحدة من أهم 20 دولة منتجة للذهب في العالم، وعادة ما تتم هذه العملية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

مئات من منقبي الذهب مثل جومار أنجوب يكتشفون قاع البحر يوميًا بحثًا عن بضع حبيبات من هذا المعدن الأصفر. يعملون بلا كلل من أجل كسب مردود مالي يصل إلى 180 يورو شهرياً، وهو مبلغ يعادل نصف متوسط الأجور في الفلبين.

على الرغم من الأجور المنخفضة، إلا أن العاملين في هذه الصناعة يعتبرونها وسيلة لضمان لقمة عيشهم، وهم ليس لديهم خيار آخر.