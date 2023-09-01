هاني أمان يسلم درع بطولة الجمهورية للشركات إلى رئيس الاتحاد الرياضي

قام هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بتسليم درع بطولة الشركات، إلى المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الرياضي للشركات، ورؤساء الشركات المشاركة، حيث أعلن وزير الشباب والرياضة البدء بفاعليات البطولة.

وتم إطلاق شعلة البطولة الـ 56 والتي تقام بمحافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد".

وصرح هاني أمان، بأن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تحرص على تعزيز جهود النشاط الرياضي، وتطوير مختلف الألعاب الرياضية، خاصة أن الشركة تتطلع لاستمرار ريادتها لهذه البطولة التي تسيطر على لقبها على مدار 20 عاما متواصلة، مؤكدا سعادته وشعوره بالفخر لمشاركة الشركة في البطولة، وبما يحققه لاعبي الشركة الشرقية “إيسترن كومباني" في بطولة أولمبياد الشركات، وحرصهم على الاحتفاظ باللقب.

وتأتي البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكري مرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر المجيد، ورغبة الشركة الشرقية في تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة، ودعم حالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون من العاملين خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هاماّ وحيوياّ يُمثِّلهُ المجتمع العمالي.