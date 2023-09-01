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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26 مليون جنيه مبيعات بضائع راكدة بالموانئ في مزاد جمارك بورسعيد

موانئ بورسعيد-صورة
موانئ بورسعيد-صورة أرشيفية

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة الإدارة العامة المهمل والبيوع بجمارك بورسعيد برئاسة  محمد النوتى ووحدة متابعة المهمل جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 أغسطس 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضي، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء بورسعيد والساحات.

شملت المبيعات بالمزاد عددا من لوطات السيارات الملاكي ماركات ( دايو نوبيرا وهوندا ومرسيدس وتويوتا كورولا وكيا سيراتو وكاديلاك وفيات وهيونداي ميكروباص وشيفروليه وتويوتا لاندكروزر وبيجو ونيسان) وعدد من لوطات السيارات النقل منها إيسوزو وشيفرولية وتويوتا ومازدا وبيجو ونيسان ربع نقل وسكانيا قلاب وعدد من لوطات الموتوسيكلات والبيتش باجي وعدد من لوطات البضائع منها قطع غيار السيارات والزيوت.

 

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

 

وبلغت حصيلة البيع النهائى الجلسة حوالى 26 مليون و200 ألف جنيه.


 

جمارك السلع البضائع المخازن بورسعيد

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