مطار مرسي علم يستقبل 133 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب

يستقبل مطار مرسي علم 133 رحلة طيران سياحية من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح على مدار الأسبوع المقبل بدء من غد السبت حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.



أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 133‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا تقل آلاف السياح الأجانب.

كشف عثمان استعدادات فنادق مرسي على لاستقبال حوالي 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدار الأسبوع المقبل بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت .