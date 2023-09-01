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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه

مواصفات برج العذراء
مواصفات برج العذراء

يتساءل البعض عن مواصفات برج العذراء، وهو سادس برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر من دائرة البروج، ويحكم برج العذراء كوكب عطارد.

 

مواصفات برج العذراء

 

وتعتبر أرقام 5، 14، 15، 23، 32 هي ارقام الحظ لبرج العذراء، ومن مواصفات برج العذراء أنه يجب الألوان الفاتحة كالرمادي، والأصفر، والبيج.

 

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وينتمي برج العذراء إلى مجموعة الأبراج الترابية، ومن الرز ما يميز مواصفات برج العذراء عن غيره من الأبراج، انه يتمتع بجسد قوي ومرونة كبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل. 

 

وهناك مواصفات اخرى يتسم بها مواليد برج العذراء، ومن ابرزها :

 

_ صادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير.

_ صريح وصادق ولا يحب الكذب.

_ لا يخذل الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله. 

_ يحب الترتيب، وتنسيق الأمور بعيداً عن الفوضى.

 

مواصفات برج العذراء

 

_  يتميز بالحماس في أداء العمل.

_  يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة.

_   يخفي مشاعر عن الآخرين.

_ يسعى دائما إلى تحقيق احلامه وطموحاته.

_ يأخذ وقت كبير قبل اتخاذ أي قرار. 

_ جاد في عمله ومتفاني.

_ يتميز بالحس الفنيّ في اختيار  الموسيقى.

_ يتميز بذاكرته القوية.

_  يمتلك الكثير من الصبر. 

_ يمتلك حس المسؤولية العالي، فهو يعتمد بنسبة عالية على ذاته.

_ متواضع في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته.

_  يستمع للناس ويهتم بمشاعرهم ومشاكلهم ويحترم آراءهم.

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