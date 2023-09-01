إبراهيم الكرداني: لم نعرف قدر عمر الشريف.. وهذه نصيحته لي

قال الإعلامي القدير الدكتور إبراهيم الكرداني، إن الفنان العالمي عمر الشريف، شجعني في أثناء تقديم حفل اعتذار مصر للعالم بعد حادث الأقصر 1997، وقال لي: "كن نفسك".



وأضاف الكرداني، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن عمر الشريف كان سفيرا لمصر في كل أحاديثه، ولكننا في مصر كنا نجهل قدره؛ وذلك بسبب تعاطف المصريين مع فاتن حمامة، بعد انفصالها عنه.

وأوضح الكرداني: نشأت في أسرة كبيرة، وكان لدي 8 أشقاء، وقد تحمل والدي ظروف الأسرة الكبيرة، والتحقت بكلية الطب؛ تنفيذا لرغبة والدي.

وواصل الكرداني: جدي كان ناظرا لمدرسة الخديوية، ووكيلا لوزارة المعارف، وكشف خلال الحلقة، أسرارا تذاع لأول مرة عن حياته، ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.

واعترف الكرداني خلال حلقة “بالخط العريض”، أنه يعاني من الوحدة حاليا؛ بعد انفصاله، وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا.

وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية".

وفي الحلقة، تحدث الكرداني أيضا عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.

كما وكشف الكرداني تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر، بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.

ويذاع برنامج بالخط العريض على قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة في الثامنة مساء.