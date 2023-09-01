ابراهيم الكرداني: صباح لم تطلب مليما واحدا مقابل الظهور معي

قال الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني أنه أجرى أكثر من حوار مع الفنانة اللبنانية صباح، مشيراً إلى أنها لم تطلب مليما واحد مقابل الظهور معي.



وأضاف الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: إن فلسفة صباح كانت قائمة على عدم الرجوع للماضي، موضحا أنه في آخر أيامها كان يجعل أصدقائه يتصلون بها لإعطائها إحساس الحياة وبالاهتمام.

وكشف الكرداني خلال الحلقة أسرارا تذاع لأول مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.



واعترف الكرداني خلال حلقة بالخط العريض، أنه يعاني من الوحدة حاليا بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت أمر بمرحلة صعبة جدا.



وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية".

وكشف الكرداني تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.



يذاع برنامج بالخط العريض على قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة في الثامنة مساء.

