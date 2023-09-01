إبراهيم الكرداني: قدمت برنامج بانوراما مصرية 17 عاما ومزهقتش

أكد الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني أن شهادة ميلاده كانت في برنامج صباح الخير مصر حيث أعطاه هذا البرنامج خبرة كبيرة وكانت كل مصر تشاهده.

وأضاف الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض: قدمت البرامج التعليمية بالصدفة في التليفزيون، حيث كنت أمثل في الإذاعة وفي البرنامج الأوروبي وانتقلت بعد ذلك للتلفزيون وقدمت برنامج بانوراما مصرية لمدة 17 سنة ومزهقتش.

وكشف الكرداني خلال الحلقة أسرارا تذاع لأول مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.



واعترف الكرداني خلال حلقة بالخط العريض، أنه يعاني من الوحدة حاليا بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا.



وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية".



وفي الحلقة أيضا، تحدث الكرداني عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.

وكشف الكرداني تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.



يذاع برنامج بالخط العريض على قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة في الثامنة مساء.

