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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«المصريين الأحرار» في مطروح: استعدادات مكثفة للمرأة لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

التقى سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، مع منى يوسف أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار بمطروح؛ لمناقشة استعدادات أمانة المرأة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك، في إطار اطلاق حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتباره مرشح الحزب الرئاسي.

وأكدت منى يوسف أن أمانة المرأة تجري استعدادات مكثفة ووضع خطط من خلال فريق عمل باللجنة؛ للوصول إلى كل سيدة بربوع محافظة مطروح، لنشر الوعي لديهن، من خلال إعداد ندوات توعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضافت أمينة المرأة بمطروح، أن هناك استعدادا مكثفة لعمل لقاءات بالقري والنجوع للتوعية بما تم إنجازه من مشروعات قومية وجهود دعم الاسر ورفع مستوى المعيشة لدي المواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الطرق وبناء المدارس والوحدات الصحية وجامعة مطروح وانهاء مشكلة الصرف الزراعي بسيوة بعد 40 عاما من المعاناة لأهالي الواحة.

كما كلف الزعيري، بعمل غرفة عمليات تضم مسؤولي اللجان وأمناء مدن المحافظة الثمانية، وفقا لتوجيهات الأمانة المركزية والتدريبات والتجهيزات اللازمة في ضوء تكثيف وتوحيد جهود دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات.

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