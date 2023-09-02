حكم خطبة المرأة وهي حامل بعد الطلاق.. داعية يوضح

كشف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، حكم خطبة المرأة وهي حامل بعد الطلاق.

وأوضح أن المرأة المطلقة وهي حامل يجب عليها انتظار ولادة الجنين ومرور فترة العدة قبل أن يكون لها الحق في الزواج من رجل آخر. يأتي هذا للحفاظ على النسب وتحديد هوية الأب للجنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور، أنه لا يجوز للمرأة المطلقة وهي في فترة العدة أن تخطب لرجل آخر، لأنها في هذه المرحلة تعتبر معتدة على زوجها السابق، وزوجها السابق له الحق في ردّها إذا قدمت نفسها للزواج من رجل آخر. وبالنسبة للمرأة الأرملة، فإنها لا يمكن خطبتها إلا بعد انتهاء فترة العدة التي تختلف حسب القوانين الشرعية والقوانين المحلية.

أما بالنسبة لـ كتب الكتاب، فإن الشيخ يسري عزام أشار إلى أنه يجب أن يتم كتب الكتاب بعد وضع الجنين وولادته، وذلك للحفاظ على النسب وتحديد هوية الأب.