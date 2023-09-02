عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم خطبة المرأة وهي حامل بعد الطلاق.. داعية يوضح

صدى البلد

كشف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، حكم خطبة المرأة وهي حامل بعد الطلاق. 

وأوضح أن المرأة المطلقة وهي حامل يجب عليها انتظار ولادة الجنين ومرور فترة العدة قبل أن يكون لها الحق في الزواج من رجل آخر. يأتي هذا للحفاظ على النسب وتحديد هوية الأب للجنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور، أنه لا يجوز للمرأة المطلقة وهي في فترة العدة أن تخطب لرجل آخر، لأنها في هذه المرحلة تعتبر معتدة على زوجها السابق، وزوجها السابق له الحق في ردّها إذا قدمت نفسها للزواج من رجل آخر. وبالنسبة للمرأة الأرملة، فإنها لا يمكن خطبتها إلا بعد انتهاء فترة العدة التي تختلف حسب القوانين الشرعية والقوانين المحلية.

أما بالنسبة لـ كتب  الكتاب، فإن الشيخ يسري عزام أشار إلى أنه يجب أن يتم كتب الكتاب بعد وضع الجنين وولادته، وذلك للحفاظ على النسب وتحديد هوية الأب.

 

الشيخ يسري عزام خطيب مسجد المرأة المطلقة الشرع الأرملة الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

ترشيحاتنا

ليفربول يتمم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو بساعات

الآثار توضح سبب تسقيف معبد الكرنك.. فيديو

نقيب المأذونين:لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى

بركات: بيراميدز سيكون منافسا قويا على كافة بطولات الموسم المقبل

سقوط أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك في الإسكندرية

ما هي رسالة النبي شعيب.. وهل حمل معجزات إلى قومه؟| أسرار يغفلها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

بفستان لافت.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه

فيديو

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ