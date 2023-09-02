نقيب المأذونين: محافظتان تسجلان نسب طلاق أعلى من المناطق الريفية

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن أسباب الطلاق تختلف من حالة لأخرى، لافتا إلي أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق.

وأضاف عامر، خلال مشاركته في برنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، أن الطبيعة الاجتماعية والثقافية للحياة في الريف تلعب دورًا في انخفاض معدلات الطلاق هناك، حيث يتدخل الأهل في حل النزاعات بين الزوجين، مما يقلل من نسبة الطلاق.

وأشار إلى أنه خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، انخفضت نسبة الطلاق وزادت نسبة الإنجاب في مصر.