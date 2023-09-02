نقيب المأذونين:لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه بالإمكان كتابة شروط في عقد الزواج إذا تم الاتفاق بين الزوجين، ولكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلي أنه لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى.

وأوضح إسلام خلال حواره ببرنامج "المصري افندي والمذاع عبر قناة المحور،:"خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، انخفضت نسبة الطلاق وزادت نسبة الإنجاب في مصر. وأوضح أنه بالإمكان كتابة شروط في عقد الزواج إذا تم الاتفاق بين الزوجين، ولكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع الشريعة الإسلامية. وأكد أنه لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى.



وأشار إلى أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق.

