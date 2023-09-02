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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعودة يا بلدي.. ويجز يتالق في حفل كامل العدد بالعلمين الجديدة.. صور

ويجز
ويجز

أشعل مطرب الراب الشهير ويجز، حفله ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث افتتح الحفل باغنيه عفاريت الاسفلت. 

وشهد حفل ويجز حضور جماهيري ضخم ، حيث قدم عدد من الاغاني التي اشعلت حماس الحاضرين ومنها بعودة يا بلدي، كما مازح الجمهور لاعادة اشعال حماسهم قائلا : فطرتوا ايه النهاردة ؟ .

وكان قد أشعل مطرب الراب زياد زازا فقرته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة،  على مسرح «أرينا العلمين» وذلك في ختام فعاليات المهرجان، حيث ستتم إذاعة حفلات المهرجان عبر قناة «الحياة» على الهواء مباشرة للحفل الشبابي.

واختتم مؤدي الراب ويجز،  فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.

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ويجز يروج للحفل 
 

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر 
 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه.

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