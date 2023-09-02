كيف يتم التعامل مع الطلاب الوافدين من أوكرانيا والسودان؟ وزير التعليم يوضح

قال الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعامل مع الطلاب القادمين من اوكرانيا والسودان يتم بطريقة جيدة ونوفر لهم دراسة التخصصات التي كانوا يدرسوها بالخارج

وتابع عاشور خلال حواره ببرنامج تعمير، والمذاع بقناة اون ،:" لا ننظر للمجموع في حالة الطلاب القادمين من اوكرانيا وروسيا والسودان ويتم عمل مقصات لهم او اختبارات دون النظر للمجموع، مضيفا،:" حلينا كل مشاكلهم ويستعدون لبداية العام الدراسي الجديد.



واوضح،:"عام ٢٠١٤ كان عدد الجامعات المصرية ٥٠ جامعة والان في عام ٢٠٢٣ وصلنا ل٩٤ جامعة واصبح لدينا تنوع في الجامعات المصرية.