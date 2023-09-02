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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاش الفن.. نشوى مصطفى تعلق على مكالمة تركي آل الشيخ مع محمد الحلو

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي

أشادت الفنانة نشوي مصطفي عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ، بمكالمة المستشار تركي ال شيخ مع الفنان محمد الحلو ، اثناء حفل الاخير بالسعودية .

وقالت نشوي مصطفي عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك : "مكالمة تركي آل الشيخ لمحمد الحلو مع حفظ الألقاب على المسرح  تدل على رقيه وكلامه عن مصر والفن المصري يدل على سمو أخلاقه".    

وتابعت نشوي مصطفي: "عاش الفن وعاشوا سفراء مصر الفنانين الكبار.. محمد الحلو وهو بيغني الروح اتردت له.. ليه كل الحق إنه يشكر شعب وبلد كريم بيستقبل فنه بهذا الترحاب".

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو حفلا غنائيا على مسرح بنش مارك بجدة، وحمل الحفل اسم "ليلة الطرب الأصيل".

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، مكالمة لمحمد الحلو أثناء حفل “ليلة الطرب الأصيل"، شكره خلالها على تواجده والأغنية التي أهداهاإلى الشعب السعودية.

وقال آل الشيخ للحلو إنه لم يخطئ عندما قال “عمار يا سعودية"، معلقا: “فعلا عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا كل الوطن العربي".

وعبر المطرب محمد الحلو عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور السعودي وحبه لهم، معلقا: "أنا كنت بحبكم.. وبعد حفلة الكاسيت 90 حبيتكم أكتر»، كما أهدى شعب السعودية أغنية جديدة تحمل إسم «جاي بقدم تحية"، من كلمات وألحان مصطفى كامل نقيب المهنالموسيقية، وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد.

 

 

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