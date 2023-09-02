3 إجراءت.. كيف تحمي نفسك من الأورام السرطانية؟

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن كيفية الحماية منالإصابة بالأورام السرطانية ، المختلفة والتي تمثلت في التالي

اتبع نظام غذائي صحي

مارس الرياضة بانتظام

الالتظام بوزن صحي

وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضررة الإطمئنان على الصحة بالكشف المبكر والمتابعة والعلاج في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ضمن حملة 100 يوم صحة ؟

وقالت وزارة الصحة والسكان ، يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق

- كتابة البيانات على الاستبيان الإلكتروني من خلال الضغط على اللينك:

https://shorturl.at/anBHM

- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة

- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان