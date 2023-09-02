ريال مدريد يستدرج خيتافي لتأمين صدارة الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره خيتافي، اليوم السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مواصلة انطلاقته المثالية في الليجا بتحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام خيتافي وتأمين الصدارة.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 3 مباريات على حساب أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيجو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باث.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، جونزالو، إبراهيم دياز.

على الجانب الآخر، يطمح خيتافي في تعطيل انطلاقة الملكي المثالية بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.