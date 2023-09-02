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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة تسويق السياحة الثقافية : 17 مليون شخص يرغبون في زيارة مصر |فيديو

السياحة
السياحة

قال محمد عثمان ، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، إن وزارة السياحة تضع جدولا محددا للبلاد المستهدفة من خلال حملة ترويجية للموسم الشتوي ، متابعا:" الدراسة نتج عنها رغبة ١٧ مليون شخص يرغبون في زيارة مصر ".

وأضاف محمد عثمان ، خلال برنامج " صباح الورد " والمذاع على فضائية " تن "، أن هناك عدد من الدول المستهدفة واولها الصين  ، والتي يسافر منها ١٧٥ سائح صيني في العام ، بالاضافة إلى امريكا الاتنية ، وجنوب شرق اسيا ، واوروبا العتيقة .

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، لأول مرة تقوم مصر متمثلة في وزارة السياحة في دراسة السوق السياحي لكل دولة منفردة ، لان متطلب كل سائح يختلف عن الاخر .

وأكمل : عندنا توقع بزيادة عدد السياح بنسبة ٢٢٪؜ ، والوصول ل ١٨ مليار دولار ارباح عن الحملة الترويجية ، وزيادة الانفاق من ١٨ إلى ٢٠٪؜  ، لافتا إلى أن نسبة الاشغال الحالي ٧٠٪؜ . 

الإقبال السياحي السياحة الثقافية تسويق السياحة الثقافية برنامج صباح الورد توك شو

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