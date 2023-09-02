لجنة تسويق السياحة الثقافية : 17 مليون شخص يرغبون في زيارة مصر |فيديو

قال محمد عثمان ، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، إن وزارة السياحة تضع جدولا محددا للبلاد المستهدفة من خلال حملة ترويجية للموسم الشتوي ، متابعا:" الدراسة نتج عنها رغبة ١٧ مليون شخص يرغبون في زيارة مصر ".

وأضاف محمد عثمان ، خلال برنامج " صباح الورد " والمذاع على فضائية " تن "، أن هناك عدد من الدول المستهدفة واولها الصين ، والتي يسافر منها ١٧٥ سائح صيني في العام ، بالاضافة إلى امريكا الاتنية ، وجنوب شرق اسيا ، واوروبا العتيقة .

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، لأول مرة تقوم مصر متمثلة في وزارة السياحة في دراسة السوق السياحي لكل دولة منفردة ، لان متطلب كل سائح يختلف عن الاخر .

وأكمل : عندنا توقع بزيادة عدد السياح بنسبة ٢٢٪؜ ، والوصول ل ١٨ مليار دولار ارباح عن الحملة الترويجية ، وزيادة الانفاق من ١٨ إلى ٢٠٪؜ ، لافتا إلى أن نسبة الاشغال الحالي ٧٠٪؜ .