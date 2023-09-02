السعودية.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة

اعلن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء والخرج 45 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد بين المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: المدينة المنوّرة والخرج والأحساء 45 مئوية، والرياض 44 درجة، وكل من: مكة المكرّمة والدمام والصمان والعلا وحفر الباطن 43 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 20، والقريات وطريف 22 درجة، وتبوك وسكاكا 24 مئوية، ثم عرعر وحائل والطائف ورفحاء 25 مئوية.

وسجّلت السودة والوجه وأبها والباحة وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%