مطار مرسى علم الدولي يستقبل 32 رحلة طيران سياحية أوروبية.. اليوم

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 32 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن إجمالي 133 رحلة مقررة لهذا الأسبوع من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة. ويعد هذا اليوم الأكثر حركة طيرانية خلال الأسبوع.

تقوم السلطات المختصة في مطار مرسى علم بتسهيل إجراءات الوصول للمسافرين، وفي الوقت نفسه تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على القادمين من عدة دول مختلفة، معظمها دول أوروبية. ومن ثم نُقل المسافرون إلى مجموعة متنوعة من الفنادق للاستمتاع بعطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتوضح الجداول الواردة للوصول اليوم أن الرحلات الوافدة من أوروبا تأتي من عدة دول مختلفة، بما في ذلك 9 رحلات من التشيك، ورحلة واحدة من سلوفاكيا، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة واحدة من أحد المطارات الألمانية، ورحلة واحدة من بلجيكا، وأخرى من النمسا، بالإضافة إلى رحلة واحدة من هولندا.

يجدر بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل خلال هذا الأسبوع السياحي 139 رحلة طيران دولية أوروبية، تأتي من 11 دولة حول العالم، معظمها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.