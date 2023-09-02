كل العمر معايا.. علي معلول يغازل زوجته في عيد زواجهما التامن

احتفل النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، بمرور 8 أعوام على زواجه من مريم زينى.

ونشر معلول عدة صور برفقة زوجتة و علق كاتبا: 8 ans de mariage 8ans d’amour.rabi ikhalik liya o rabi mayehremni minek ya a7la mra fel denya.nhebek barcha o inchalah kol 3am o enti m3aya .

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة غيابات قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل.



ويعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من أزمة استدعاء المنتخبات الوطنية للاعبيها خلال فترة التوقف الدولي .



واستدعي منتخب جنوب افريقيا لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو للانضمام الي البافانا بافانا فى معسكر شهر سبتمبر القادم الذى يتخلله خوض مباراتين وديتين.



فيما تلقي التونسي على معلول نجم النادي الأهلي استدعاء للانضمام الي صفوف منتخب تونس للمشاركة في مباراتي بتسوانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا وودية منتخب مصر الوطني.