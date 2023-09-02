لميس سلامة: إدراج قرارات مؤتمر شباب العالم يعزز تمكينهم.. فيديو

قالت الاعلامية لميس سلامة ، على خلفية اعتماد الجمعية العامة للاامم المتحدة بتوافق الاراء حول اسهامات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ، إن القرار الاممي يساهم في تعزيز دور الشباب ، وتعزيز الايمان بالعمل متعدد الأطراف .

وأضافت " سلامة " خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن القرار يعزز دور مصر في تمكين الشباب بالامم المتحدة ، متابعة :" مؤتمر شباب العالم حدث عالمي ودولي يشارك شباب من كل دول العالم .

وتابعت : " يارب دايما كل التوفيق لبلدنا وفعلا منتدى شباب العالم مفتقدينه وأجوائه وتجمعاته الكبيرة .