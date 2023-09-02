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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود مواجهة التعديات على أملاك الدولة

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف  ، بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وفي ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.   

        
ووردت تقارير جهود الوحدات المحلية والتي تم تنفيذها في هذا الجانب"أمس"بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة من حماية الأراضي وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية وتحت إشراف رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي القرى.

إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

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وتبين من التقارير وقف وإزالة 17 حالة تعد بالبناء بمركز سمسطا بدائرة مجلس قروي مازورة ودشطوط والشنطور وبدهل، كما تم إزالة 16 حالة بقرى براوة والبهسمون ونزلة خلف ومنشأة الحاج بمركز إهناسيا، بجانب إيقاف أعمال بناء لعدد 5 حالات ولاية الإصلاح الزراعي بقرية إقفهص بالفشن، في حين تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لعدد 22 حالة داخل الحيز العمراني بمدينة الواسطي وجزيرة المساعدة، والتحفظ على مواد ومعدات البناء، علاوة على إزالة 4حالات بناء على الأرض الزراعية بمناشي أبوصير الملق وإفوة.

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإيقاف حفر وردم أساسات بناء على الأراضي الزراعية وإزالة سور من البلوك الأبيض بقرية حاجر بني سليمان، فضلًا عن إزالة 13 حالة بناء مخالف على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى إبشنا والبساتين والشيخ علي ومنشأة عاصم، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ناصر من إزالة 14حالة تعد بقرى إشمنت وبهبشين.

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