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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، نتائج جهود الوحدات المحلية، اليوم الجمعة، تحت إشراف رؤساء المدن والتي تتضمن متابعة وتكثيف أعمال تطوير وتجميل مداخل المدن والقرى ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، والوقوف على متطلبات القرى وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وتتضمن تقرير جهود الوحدات المحلية الذي أعده السكرتير العام المساعد، حيث  أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا عن رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائري وطراد النيل بقرية أم الجنازير ومثلث قرية أبو عدس وقرية جزيرة ببا، مع انتظام مرور سيارات جمع المخلفات المنزلية بقرى المركز، وفق خطة العمل في هذا الشأن.

كما تم متابعة نسب التنفيذ لعدد من المشروعات الخدمية والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، ومنها أعمال حفر وتوصيل خطوط الإنترنت بطريق قمبش/ منيل موسى، وحفر وتركيب  كابلات نت فايبر بطريق طنسا/ الملاحية، بينما تم إزالة في المهد لعدة تعديات بقرى (غياضة الشرقية – قمبش – منيل موسى – صفط راشين – طرشوب - كفر منصور – البرانقة – بنى قاسم).

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وفي قطاع الكهرباء، تم متابعة تنفيذ الإجراءات الفنية لتركيب وتشغيل محول الكهرباء الجديد بقرية تل كفر منصور، حيث تتواصل أعمال تركيب الأسلاك والمواصلات الكهربائية على الأعمدة، فيما يتم متابعة الالتزام بالإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بدائرة المركز.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف  المركز بعدد من حملات متفرقة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى منشأة حيدر الشيخ إسماعيل ونعيم وبني حمد وباروط والحكامنة وأحمد علام وغبريال وباها.

وفي مركز ومدينة سمسطا قام رئيس الوحدة المحلية ونائبيه  ورؤساء المجالس القروية التابعة للمركز بجانب مسؤولين من الادارة الزراعية وحماية الأراضي  بالمرور داخل المدينة والقرى والعزب التابعة حيث تم إزالة 26 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وهم كالاتي: 17 حالة بمجلس قروي بدهل والقري المجاورة، 6 حالات بمجلس قروي مازورة وعزبة نصير، وإزالة حالتي تعد  بالمدينة الام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز الواسطي أسفرت جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة عدد 2 تعدي بالبناء علي الأرض الزراعية بقرية ميدوم وإزالة عدد 2 تعدي بالبناء علي الأرض الزراعية بقرية ونا القس وإيقاف أعمال مخالفة والتحفظ علي مواد البناء.

و شدد المحافظ على استمرار الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل مع المواطن بشكل يومي ، مشددا على التلاحم مع المواطنين للتعرف على المشكلات عن قرب وسرعة الحلول ، مع ضرورة استمرار حملات انفاذ القانون بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

 

استهلاك الكهربا استهلاك الاحياء السكنيه استهلاك الكهرباء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشوارع الرئيسية الطريق الدائرى الموقف التنفيذي للمشروعات الموقف التنفيذى جزيرة ببا قطاع الكهرباء لحوم ودواجن

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