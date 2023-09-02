أخبار التعليم.. الخشت يتلقى تقريرا عن جامعات أمريكية تطبق دراسة الهندسة 4 سنوات.. مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم GPE وأول تعليق من رضا حجازي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.





مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة نظام الـ 5 سنوات

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ارتفع معدل البحث عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية 2023، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

الخشت يتلقى تقريرا عن جامعات أمريكية تطبق دراسة الهندسة 4 سنوات

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلا من الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، كتبته نخبة من الأساتذة الكبار حول أبرز الجامعات الأمريكية المتقدمة في مجال الدراسات الهندسية والتي تطبق نظام الساعات المعتمدة بنظام يعطي إمكانية التخرج خلال 4 سنوات دراسية للطالب المتميز، خاصة مع الدراسة الإضافية الاختيارية في الفصل الصيفي في 4 فصول دراسية إضافية، مما يفتح المسارات للتقدم أمام الطلاب المتميزين، أما الطالب العادي حسب قدراته فيتخرج في مدة أطول تزيد على أربع سنوات.

السيد قنديل: نسعى لتحويل جامعة حلوان لـ"تكنولوجية – خضراء"

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على سعي الجامعة لبذل جهود كبيرة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتى تعد احدى أهم عناصر رؤية مصر 2030 والتحول لجامعة تكنولوجية وجامعة خضراء، وإحداث نقلة نوعية فى العملية التعليمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم التكنولوجي بشكل رئيسي كمسار للمستقبل.

مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم «GPE»|وأول تعليق من رضا حجازي

ثمن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان الشراكة العالمية للتعليم "GPE" انضمام مصر رسميا كعضو في هذه الشراكة.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق الجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب القبول بكليات (التجارة – التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني – التربية النوعية – الزراعة – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية – الهندسة – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.

بعنوان "كن مُستعدًا".. الفنان عمرو مصطفى يشارك في افتتاح ملتقى الإعداد الوظيفي

بدأ منذ قليل ملتقى الإعداد الوظيفي الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، ويتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.

بشرة خير من جامعة بدر للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن جامعة بدر فى القاهرة حصلت على عضوية "الوكالة الجامعية الفرانكفونية"، وأصبح من حق طلاب "اللغة الفرنسية" فى "كلية اللغات والترجمة" الاستفادة من الخدمات التى تقدمها هذه الوكالة التى تهدف إلى جودة عالية فى التعليم والتدريب لطلاب الجامعة عامة وطلاب كلية اللغات والترجمة وقسم اللغة الفرنسية خاصة.