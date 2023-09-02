مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة نظام الـ 5 سنوات

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ارتفع معدل البحث عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية 2023، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. شغل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 طلاب الثانوية العامة، وذلك من أجل تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنظاميها الـ3 و5 سنوات، لذا يترقب الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الأيام القليلة القادمة.

ينتظر الطلاب لحظة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حتى يتعرف الطلاب على الكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنظام الـ 3 سنوات و5 سنوات، كما أتاحت الوزارة موقع التنسيق الإلكتروني للإطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

للإطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2023: اضغط هنـــــــــــا.

تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2023

من المقرر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال شهر سبتمبر القادم، عقب انتهاء تنسيق طلاب الثانوية العامة، على أن تعلن بعد ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الضوابط والشروط لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ويستطيع الطلاب من التسجيل والإطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من هنـــــــــا.

وذلك في التخصصات الآتية:

1- الطلاب الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الـ 3 سنوات) في اقسماها المختلفة (التجارية، الزراعية، الصناعية، السياحة والفنادق) أي الحاصلين على 60% فما أكثر.

2- دبلوم المعاهد الفنية نظام الـ 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي وهي.

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة ( التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية) أي الحاصلين على 60% فما أكثر.

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) نظام الـ 5 سنوات، والحاصلين على 60% فما أكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، وهم الحاصلين على مجموع 75% فما أكثر.

- الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية، وهم الحاصلون على نسبة أقل من 75% حتى 65%.

ينتظر الطلاب الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وبحسب ما جاء لمؤشرات تنسيق المعاهد الفنية 2022 (النموذج الاسترشادي).

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحي إمبابة 96.75%.

- معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 96.57%

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57%.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالطود الأقصر 96.57%.

- تربية حلوان 96.50%.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.57%.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات في هليوبوليس الجديدة 96.94%.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40%.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.38%.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس الصحراوي 95.78%.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00%.



- معهد مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة 95.87%.

- المعهد العالي للهندسة بلبيس 95.71%.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ونتابع المعاهد والكليات المتاحة لدبلومات المعاهد الفنية 2023، بالاستناد للنموذج الاسترشادي والحدود الدنيا للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اقتصاد منزلي حلوان 94.57%.

- اقتصاد منزلي المنوفية شبين الكوم 93.85%.

- اقتصاد منزلي العريش 93.86%.

- السايحة والفنادي تعليم تبادلي حلوان 90.57%.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 89.85%.

- الفني لترميم الآثار بالأقصر87.57%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14%.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 83.42%.

- آثار القاهرة 82.22%.

- العالي شعبة حاسبات ومعلومات نظم طنطا 81%.