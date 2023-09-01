تعرف على تفاصيل المسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس

أعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الأولى.

ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس في تطوير وتشجيع البحث العلمي، وإيمانًا من مركز كميت للتحكيم الدولي في أهمية نشر ثقافة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بما من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتشمل المسابقة مستويين، المستوى الأول لخبراء التحكيم، وموضوع المسابقة في هذا المستوى "تغير المناخ والتحكيم".

أما المستوى الثاني لشباب المحكمين (حيث يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عامًا)، وموضوع المسابقة في هذا المستوى" تعارض المصالح في العملية التحكيمية".

علمًا بأن آخر ميعاد للتقدم للمسابقة هو 30 نوفمبر 2023

وكان قد شاركت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، ومحمد رمضان، المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، ممثلا عن شباب جامعة عين شمس، في فعاليات المنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وجامعة نانجينغ للفنون.

ويهدف المنتدى إلى دعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال صناعة الرسوم المتحركة، وتعميق التعارف بين الشباب الصيني والعربي من أجل المزيد من الابتكار في صناعة الرسوم المتحركة، وفتح آفاق لإنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية والألعاب والارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.