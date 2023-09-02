مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات بالنسبة المئوية

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تتصدر محركات البحث جوجل من الطلاب وأولياء في رغبتهم بمعرفة الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، كذلك المعاهد والكليات المتاحة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات 2023، من أبرز الأمور التي تشغل الطلاب والطالبات الناجحين في الدبلومات الفنية «الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي»، خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يرغب الطلاب في الاطلاع على الكليات المتاحة أمامهم ومؤشرات الحد الأدنى للقبول على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن الكليات المتاحة أمامهم.

المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات 2023

وحرص “صدى البلد” على رصد المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات بالنسبة المئوية، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



لم تعلن حتى الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويترقب الطلاب الفترة القادمة الإعلان عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات.

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء للعام الماضي 2022، باعتباره أقرب ما يكون لهذا العام.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الرابط الرسمي، ومن خلاله يستطيع الطالب من تسجيل الدخول وتسجيل الرغبات، والاطلاع على الحدود الدنيا لمؤشرات الدبلومات الفنية 2023 فور اعتمادها مباشرة من الوزارة، ومعرفة المعهد أو الكلية التي تم الالتحاق بها.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في سبتمبر، كما ستعلن وزارة التعليم العالي عن ضوابط التسجيل في الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق.

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

ويشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فئة من الطلاب، وهي الآتي:

1- الطلاب الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الـ 3 سنوات) في اقسماها المختلفة (التجارية، الزراعية، الصناعية، السياحة والفنادق) أي الحاصلين على 60% فما أكثر.

2- دبلوم المعاهد الفنية نظام الـ 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي وهي.

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة ( التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية) أي الحاصلين على 60% فما أكثر.



- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) نظام الـ 5 سنوات، والحاصلين على 60% فما أكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، وهم الحاصلين على مجموع 75% فما أكثر.



- الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية، وهم الحاصلون على نسبة أقل من 75% حتى 65%،

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بالنسبة المئوية المعاهد والكليات المتاحة نظام الـ 3 سنوات

يترقب الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ومن المترقب إعلانه في القريب خلال شهر سبتمبر، وبحسب ما جاء لمؤشرات تنسيق المعاهد الفنية 2022 (النموذج الاسترشادي).

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحي إمبابة 96.75%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 96.57%

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالطود الأقصر 96.57%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تربية حلوان 96.50%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.57%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات في هليوبوليس الجديدة 96.94%.



- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.38%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس الصحراوي 95.78%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00%.



- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة 95.87%.

- مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة بلبيس 95.71%.