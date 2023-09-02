انتشار كائن مدمر بالسواحل البريطانية.. ما القصة

دفع “مخلوق مدمر" عثر عليه على شواطئ المملكة المتحدة، الخبراء إلى تحذير الناس من لمس الكائن السام.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم رصد كائن يدعى “ رجل الحرب البرتغالي”، الذي يشار إليه خطأً على انه قنديل البحر، على سواحل ديفون في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحرص الخبراء على تذكير الناس بلسع قاتلة للكائن البحري.

ومن الممكن أن تكون المياه الدافئة وحركات الرياح هي التي وجهت الكائن البحري القاتل نحو الشواطئ البريطانية.

انتشار كائن قاتل بالسواحل البريطانية

وحذر أحد الخبراء من أن الكلاب والأطفال أكثر عرضة لخطر الوفاة من قبل الكائن البحري السام، مشيرين إلى ان الموت يمكن أن يحدث في حالات نادرة عند لمس الحيوانات.