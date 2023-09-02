عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشار كائن مدمر بالسواحل البريطانية.. ما القصة

انتشار كائن قاتل
انتشار كائن قاتل بالسواحل البريطانية

دفع “مخلوق مدمر" عثر عليه على شواطئ المملكة المتحدة، الخبراء إلى تحذير الناس من لمس  الكائن السام. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم رصد كائن يدعى “ رجل الحرب البرتغالي”، الذي يشار إليه خطأً  على انه قنديل البحر، على سواحل ديفون في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحرص الخبراء على تذكير الناس بلسع قاتلة للكائن البحري. 

ومن الممكن أن تكون المياه الدافئة وحركات الرياح هي التي  وجهت الكائن البحري القاتل نحو الشواطئ البريطانية.  

 انتشار كائن قاتل بالسواحل البريطانية 

وحذر أحد الخبراء من أن الكلاب والأطفال أكثر عرضة لخطر الوفاة من قبل الكائن البحري السام، مشيرين إلى ان الموت يمكن أن يحدث في حالات نادرة عند لمس الحيوانات.

كائن قاتل المملكة المتحدة قنديل البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

موضوعات متعلقة

مصرع 20 مسجل خطر ولص في تبادل إطلاق نار بجنوب إفريقيا.. ما القصة

تحول لا يصدق لمتعافي من الإدمان بعد سنوات من تعاطيه.. شاهد

عالم يكتشف جسما غامضا غير طبيعي .. ما القصة؟

ضبط شابة بوشم شبح تحمل مادة مخدرة كافية لإنهاء حياة آلاف الأمريكين

أجمل فتاة كرواتية بكأس العالم تتعرض للضرب من زوجة غيورة

كانوا عاوزين يطردوه.. غضب ركاب طائرة من طفل بسبب ملابسه.. ما القصة؟

اكتشاف مفاجأة مرعبة عبر 13 جمجمة عثر عليها بالمكسيك

اجتهاده حوله لمدمن.. حياة مايكل جاكسون قبل وفاته

ترشيحاتنا

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة شاطئ غزة

الأحداث لها تبعات سيئة.. بارزاني يطالب بالحفاظ على التعايش السلمي في كركوك

تاريخ المواجهات| الأهلي كعبه عالي على سيمبا التنزاني.. وخسارة وحيدة بأقدام ميكيسوني

أحمد موسى عن الراحل محمد الفايد: عمل استثمارات هائلة في إنجلترا

محمد صلاح مطلب جماهيري| ليفربول يرفض.. والسعودية تفعل المستحيل لضم الفرعون

رقم خيالي في الأسبوع الواحد .. مفاجأة عن العرض السعودي لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ