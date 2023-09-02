استشارى نساء وتوليد : الحقن المجهري ساهم في حل مشكلات الإنجاب .. فيديو

قال الدكتور أحمد دياب ، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، إن تقنية الحقن المجهري ساهمت في حل مشكلات الإنجاب لأزواج كثيرة جدا، وتقليل نسبة الفشل في السابق .

وأضاف الدكتور أحمد دياب ، خلال لقائه لبرنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن عملية التلقيح الصناعي تتم من خلال حقن السيدة خلال فترة التبويض بالسائل المنوي للزوج، وهي صورة قريبة من الحالة الطبيعية .

وأشار إلى أن تقييم حالة الزوج والزوجة من أهم الخطوات لضمان نجاح عملية الحقن المجهري ، لافتا إلى أن الحالة الصحية للزوج أو الزوجة تحدد الاستعدادات الخاصة لعملية الحقن المجهري .