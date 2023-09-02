10 كلاب بيتبول مفترسة تلتهم جسد صبي أمريكي بطريقة مروعة .. تفاصيل

تعرض صبي للهجوم من قبل مجموعة كلاب مكونة من 10 بيتبول بينما كان خارجًا من منزله على دراجته وهو في طريقه للقاء صديق.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قالت والدة الصبي وتدعي أمبر إن هانتر بيشوب، 12 عاماً، حاصرته الكلاب التي حاولت أكله.

وقالت إنها وجدت الصبي الفقير ملقى في خندق محاطًا بالحيوانات عندما وصلت إلى مكان الحادث في مقاطعة روثرفورد بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة.

10 كلاب بيتبول مفترسة تلتهم جسد صبي بطريقة مروعة

واوضحت أن الهجوم وقع على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب شرق أشفيل ، حيث بدا الكلاب وكأنهم يتضورون جوعا، بصراحة.

وقالت أمبر لقناة ABC News 13: إنها رأت الكلاب يلتهمون جسد ابنها المسكين.

وفي النهاية تمكن شخصان من سحب الصبي قبل نقله إلى المستشفى، حيث خضع بالفعل لعملية جراحية أربع مرات وسيتعين عليه الخضوع لفحص آخر في وقت لاحق اليوم (السبت ، 2 سبتمبر).

وقيل إنه أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم ، الذي حدث قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع ، لدرجة أن الفريق الطبي قد ناضل من أجل العثور على ما يكفي من الجلد غير التالف لتطعيم المناطق المصابة.