عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق الأهرام يشكون من احتلال الكافيهات للأرصفة والشوارع

رقم الخط الساخن
رقم الخط الساخن

أرسل القارئ ويليم ماهر ، رسالة يستغيث فيها بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار المقاهي والكافتريات بجوار منزله.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان حدائق الأهرام من انتشار الكافيهات والكافتريات في شارع الجيش البوابه الرابعه وشارع الضغط وشارع العشرين البوابة الثانية الجديدة شاغلين الأرصفة و الشوارع.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الأهرام الجديدة الصحفية المتابعة المستمرة المقاهي والكافتريات المظهر الحضاري توجهات الدولة حدائق الاهرام حل مشاكل المواطنين شارع الجيش شارع العشرين كارثة إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ترشيحاتنا

حركة حماس تعلق على انتشار جرائم القتل في أراضي الـ48

انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» بالمتحف القومي للحضارة

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

لم يعد له حاجة.. بولندا تغلق أكبر مركز لإيواء لاجئي أوكرانيا

زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد على الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

جمهور من مختلف الأعمار في حفل ويجز بختام مهرجان العلمين.. صور

أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

بكاش فسفوري.. بشرى تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير لها

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ