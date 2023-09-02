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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحميل نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقعها الرسمي على الإنترنت.

 

وانتهى كنترول الثانوية العامة 2023 من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، وتجميع الدرجات لتجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 في شكلها النهائي .

 

وسيتم عرض نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 في شكلها النهائي على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات ، لإعتمادها رسمياً استعدادا لإعلانها للطلاب .

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمياً خلال ساعات ، للإعلان عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم .

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الالتزام بالنتيجة المعلنة فقط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الرسمي الذي سوف يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم ، محذرة من الدخول على اي روابط وهمية متداولة على السوشيال ميديا .

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يمكن الآن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، سوف يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 أيضاً على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على :  https://www.facebook.com/egypt.moe 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 

جدير بالذكر أنه قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 قد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 ، علمًا بأن نتيجة  المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين                 في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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