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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ«صدى البلد» للبحث عن ابن أخيه المتغيب

المتغيب
المتغيب

أرسل القارئ أحمد محيي، رسالة، يستغيث فيها بخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”؛ للبحث عن ابن أخيه المتغيب.

وقال في استغاثته: "يوسف محمود يحيي المغربي ابن أخي متغيب من يوم الخميس 27 يوليو، برجاء من يتعرف عليه؛ يتواصل على الأرقام التالية:
٠١١٥٤٩٤٢٤٥٠ /  ٠١١١٨٢٣٢٨٧٣
٠١١٤٩٩٠٦٨٩١ / ٠١٠٩١٤٦٨٤٧٥. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

استغاثته اخباري المغربي المتابعة المستمرة قارئ يستغيث متطلبات موقع صدى البلد الإخباري

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