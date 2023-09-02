الكيلو بـ 18 جنيها.. تراجع أسعار الأرز في الأسواق

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أسباب انخفاض أسعار الأرز في الأسواق.

وقال رجب شحاتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعر أرز الشعير رفيع الحبة وصل لـ 11 الف جنيه للطن ومعروض بشكل كبير وتراجع حوالي ألف جنيه ".

وأضاف رجب شحاته :" خلال أسبوع من الآن سوف يشعر المواطن بانخفاض أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة وسيكون سعر كيلو الأرز بـ 18 أو 19 جنيه ".

وتابع رجب شحاتة :" الأرز عريض الحبة مازال بـ 20 و21 جنيه ومتوفر في الأسواق ".

وأكمل رجب شحاته :" هناك كميات كبيرة من الأرز رفيع الحبة في مختلف المحافظات"، مضيفا:" الحصاد الكبير لمحصول الأرز سيبدأ في منتصف شهر سبتمبر ".