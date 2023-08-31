شعبة الأرز تعلن السعر الجديد بعد الانخفاض.. ومفاجأة سارة بشأن البيض والدواجن| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مفاجأة سارة بشأن أسعار البيض والدواجن.. واليوم تسجّل 56 جنيهًا |فيديو

تشهد أسعار البيض والدواجن انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعد أن وصل سعر كيلو الدواجن لـ 85 جنيهًا، انخفضت وسجلت 56 جنيهًا، وسعر طبق البيض، انخفضت ووصل لـ 110 جنيهات.

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض، وأن السعر العادل للبيض يخرج من المزرعة بـ 110 جنيهات، ويصل لـ المواطن بـ 118 جنيهًا.



الحرب ستنتهي بالسودان وسيتم محاسبة المسؤولين.. أمر عاجل من البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن السودان يتعرض لـ مؤامرة كبرى، وأنه يعلم أن الشعب السوداني واعي لما يحدث.

وأضاف خلال مؤتمر بالسودان، وعرض على إكسترا نيوز، أنه يقدم التحية و التقدير لكل مواطن سوداني، وأنه يعلم أن الكثير تعرض لـ مشكلات كثيرة، وفيات.



غرامة كهربا| لاعب سابق بالزمالك يحسم الجدل بشأن التقسيط

أكد الكابتن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، أن غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، لن يتم تقسيطها، موضحًا أن من يتعدى على نادي الزمالك خط أحمر، ولكن "تقسيط غرامة كهربا خطين حمر".

لاعب سابق يكشف الموعد النهائي لانتخابات الزمالك وسر وجود اعتراضات.. فيديو

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن نادي الزمالك في حاجة كبير لـ الاستقرار، موضحًا أنه في الفترة الماضية شهد الزمالك مشكلات كثيرة.

مشاهد مروعة لعشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، " فاجعة تهز جنوب أفريقيا.. مشاهد مروعة لعشرات الجثث المحترقة والمتناثرة على الطرقات".

وظهر في التقرير، أن الحريق نشب في مبنى مكون من 5 طوابق، بمنطقة الأعمال التجارية، وأن هناك أكثر من 70 شخًا ماتوا بسبب الحريق، وأصيب العشرات، وهناك توقعات بزيادة عدد الوفيات,

بسبب سفاح الجيزة.. كريم فهمي يساند شقيقه على السوشيال ميديا

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن خبر مساندة كريم فهمي لشقيقه بسبب الهجوم على سفاح الجيزة، قائلة: إن الفنان كريم فهمي نشر بوست قسما على وسائل التواصل الإجتماعي، والذي قال فيه: “أقسم بالله العظيم بأني لم ولن أدفع مليم على السوشيال ميديا للتفخيم من نفسي أو من عمل ليا أو إيذاء أحد الزملاء.. مين يقدر يقول القسم دا معايا”.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك العديد من الفنانين الذين قاموا بالتعليق على ما نشره الفنان كريم فهمي، من ضمنهم الفنان زياد قائلا: “أنا أقسم بنفس القسم والله على ما أقوله شهيد”.

صناعة الدواجن تكشف سرا جديدا غير الأعلاف لتراجع الأسعار .. فيديو

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه منذ فترة تحدث عن انخفاضات في أسعار الدواجن، و اليوم الأسواق تشهد انخفاضات كبيرة في الأسعار.



وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن السلع الاستراتيجية، والأعلاف، نتج عن ذلك انخفاضات كبيرة بالأسواق.

الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب.. واليوم هو الأخير في الموجة الحارة

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجة الحرارة، ولكنه مستمر معنا اليوم فقط.

‏وأضافت “غانم”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة في الظل، ‏بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما سيؤدي إلى الشعور بزيادة درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة.

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قدّمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 31 أغسطس

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.72 جنيه للبيع، و 33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.21 جنيه للبيع، و39.03 جنيه للشراء.

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الحكومة لديها مخزون من الأرز يكفي لنهاية العامة، ووزارة التموين لديها مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر، لتغطية البطاقات التموينية.

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية على قناة “سي بي سي”، إن المخزون آمن، وهناك أكثر من 900 ألف طن أرز زيادة، والآن يتم حصاد المنتج الجديد.

وأضاف أنه من المتوقع هذا العام حصد بين 7 لـ 7.5 مليون طن أرز شعير، أي 4.5 مليون طن أبيض، وأن أقصى استهلاك للمواطنين في العام 3.6 مليون طن.

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قدّمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.