قبرص : اعتقال 13 شخصا بعد أعمال عنف استهدفت المهاجرين وممتلكاتهم

أفادت الشرطة القبرصية اليوم السبت بأنها قد ألقت القبض على 13 شخصًا بعد تحول مسيرة احتجاجية ضد المهاجرين في مدينة ليماسول، وهي ثاني أكبر مدينة في قبرص، إلى أعمال عنف، حيث تم خلالها تخريب ممتلكات.

أشارت الشرطة إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا خلال الاضطرابات التي وقعت مساء الجمعة في هذه المدينة الساحلية جنوب الجزيرة. حيث خرج حوالي 500 شخص إلى الشوارع للمشاركة في المسيرة.

أشعل المتظاهرون صناديق القمامة ودمروا واجهات بعض المتاجر. ووفقًا لشهود عيان، هاجم بعض المحتجين أيضًا أجانب.

اضطرت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وقد كان بعضهم يرتدي أقنعة وحملوا لافتات تعارض استقبال اللاجئين.