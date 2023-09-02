في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

يصادف اليوم عيد ميلاد زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر .

وتتميز زوجة ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.





وقد نشر الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام برفقة زوجته رانيا أبو نصراحتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت زوجة ماجد المصرى ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود .

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينماتُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

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