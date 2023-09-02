سعيد الأرتيست: أنا أقدم عازف شارك في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى

أعرب الفنان والعازف سعيد الأرتيست، عن سعادته وفخره بمشاركته في الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للغناء والموسيقى.

وقال سعد الأرتيست، خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة،: "أنا أقدم عازف شارك في المهرجان، وعملت 28 حفلة في المهرجان من أصل 31 دورة للمهرجان، كما أنني أقدم فنان شارك في مهرجان القلعة".

وأشار الأرتيست، إلى أن مهرجان القلعة شهد تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، وأصبحت حفلاته تضم مجموعة متنوعة من الأذواق، تستهدف جميع شرائح الجمهور، مع طرح أسعار تذاكر ميسرة؛ لجذب المزيد من الجماهير.

وأعرب عن استعداده لتقديم فقرات جديدة تسعد الجمهور في هذا الحدث الفني الرائع.