النصر يكتسح الحزم بخماسية في الدوري السعودي

حقق فريق النصر انتصارًا كاسحًا على نظيره الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدّم النصر عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 33، قبل أن يضيف عبد الله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد باداموسى هدف تقليص الفارق للحزم، لكن النصر عاد للتسجيل مجددا عن طريق أوتافيو في الدقيقة 57، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 68، ويختتم السنغالي ساديو ماني الأهداف في الدقيقة 78.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، ليتجاوز تعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز السادس في الترتيب.

على الجانب الآخر تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.