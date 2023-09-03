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إلهام أبو الفتح
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خبير أمن المعلومات: مشاهير في مصر تعرضوا للنصب عن طريق الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

حذر وليد حجاج خبير أمن المعلومات، من مخاطر الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي وطرق النصب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خبير أمن المعلومات: بعض الأشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي للنصب على المواطنين

احترسوا السرقة الأونلاين.. خبير أمن المعلومات يحذر من الذكاء الاصطناعي

وأضاف وليد حجاج  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد: "من الممكن أن يتم سرقة أموال من كارت البنك، ويتم سحب أموال بالذكاء  الاصطناعي".

وتابع وليد حجاج :" بعض المشاهير في مصر تعرضوا للنصب عن طريق الذكاء الاصطناعي، كما أن هناك العديد من البرامج المختلفة على الموبايل يتم استخدامها للنصب".

وأكمل وليد حجاج:" ولفت، إلى أن هناك معايير التي يجب على المواطن الالتزام بها حال الشراء عن طريق نظام الأون لاين، ولابد من وجود مجموعة من القوانين والقواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وأشار وليد حجاج إلى أن هناك برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ من أجل التعرف على أي معلومة مالية على هاتف الفرد، وبالتالي يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدام كارت البنك وتنفيذ معاملات بنكية.

خبير أمن معلومات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا اخبار التوك شو

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