خبير أمن المعلومات: بعض الأشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي للنصب على المواطنين

حذر وليد حجاج خبير أمن المعلومات، من مخاطر الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي وطرق النصب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال وليد حجاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" البعض يستخدمون الذكاء الاصطناعي للنصب على المواطنين، واستهداف الحسابات البنكية لمستخدمي مواقع الشراء أون لاين".

وأضاف وليد حجاج:" نحن في حاجة إلى آليات وقوانين وضوابط للحد من عمليات النصب باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وتابع وليد حجاج:" من الضروري أن يحصل أي مدير في شركة على دورة تدريبية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وكيفية حماية أنظمة الشركات من الاختراق".