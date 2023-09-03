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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لا تشتر هواتف آيفون جديدة حاليا لهذه الأسباب.. وأفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل بمواصفات جبارة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل بمواصفات جبارة


يعد هاتف Xiaomi Redmi 10 واحدا من أفضل هواتف شاومي التي تم إطلاقها مؤخرا والمناسبة لفئة محدودي الدخل والشباب، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المميزة مع سعر رخيص أو مناسب للغاية، حيث يأتي الهاتف بكاميرا فائقة الدقة مع بطارية كبيرة ومعالج قوي يقدم أداء سريع.  

 

تقارير: لا تشتر هواتف آيفون جديدة حاليا لهذه الأسباب


مع اقتراب موعد إطلاق هواتف آيفون iPhone 15 في 12 سبتمبر؛ قد يجد راغبو الشراء، أنفسهم في حيرة، بشأن ما إذا عليهم شراء هواتف آيفون الجديدة، أو شراء هواتف من الطرز الأقدم، مثل iPhone 13 و iPhone 14 .

 

تسريبات تكشف الأسعار المحتملة لهواتف جوجل Google Pixel 8


كشفت تسريبات عن الأسعار المحتملة لسلسلة هواتف جوجل القادمة Google Pixel 8 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث قد تشهد الهواتف ارتفاعا ملحوظا في أسعار هذه السلسلة بفارق عن سابقتها Google Pixel 7.

 

٪4 من الإيرادات.. مشروع قانون كندي لإجبار «ميتا» و«جوجل» على الدفع للمؤسسات الصحفية


كشفت الحكومة الكندية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون، يحاول إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحفية ومقدمي الأخبار في البلاد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه شركة “ميتا” إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية القصص الإخبارية على فيسبوك.

 

بطارية 6000 مللي أمبير.. أفضل موبايل هونر للشباب في السوق


يعد هاتف Honor X7a واحدا من أفضل هواتف شركة هونر للشباب والتي تم إطلاقها مؤخرا، حيث يضم الهاتف معالج قوي يقدم أداءً سلساً وسريعاً مع بطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير ، مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل.

 

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