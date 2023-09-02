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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: لا تشتر هواتف آيفون جديدة حاليا لهذه الأسباب

هواتف آيفون
هواتف آيفون

مع اقتراب موعد إطلاق هواتف آيفون iPhone 15 في 12 سبتمبر؛ قد يجد راغبو الشراء، أنفسهم في حيرة، بشأن ما إذا عليهم شراء هواتف آيفون الجديدة، أو شراء هواتف من الطرز الأقدم، مثل iPhone 13 و iPhone 14 . 

 

وبحسب تقرير من موقع TechRadar فإن الوقت الحالي يعد هو أسوأ توقيت لشراء هاتف آيفون، وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب انتظار ظهور هاتف جديد إذا كان هاتفك الحالي الذي تستخدمه قديمًا إلى حد ما، مع بطارية تكافح من أجل الاستمرار لمدة يوم، والأداء الذي يبدو بطيئًا وفقًا للمعايير الحالية. لكن شراء iPhone 14 الآن سيكون خطأً.     

 

ووفقا للتقرير فإن هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus يميلان إلى الحصول على تصميم معدل، مع عودة آبل إلى الحواف الدائرية، بالإضافة إلى معالج A16 Bionic من آبل، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، كما قد تحصل الهواتف على منفذ من نوع USB-C لجميع طرز iPhone 15، مما يمثل إلى حد كبير نهاية لمنفذ Lightning الخاص بآبل. 

 

وسيحصل هاتفى iPhone 15 وiPhone 15 Plus على مزيد من الترقيات والتحسينات التي ستكون أفضل من هواتف iPhone 14 و iPhone 13 وتتفوق عليها، لذلك فإن الأمر يستحق الانتظار. 

 

وتم إعداد كل من هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max للحصول على بطاريات أكبر، وحواف أرق، وحواف منحنية من التيتانيوم، ومستشعرات كاميرا محسنة، وشريحة A17 Bionic، وزر إجراء، مثل الزر الموجود في Apple Watch Ultra. 

 

علاوة على ذلك، تم تزويد iPhone 15 Pro Max بتقريب بصري 6x على الكاميرا المقربة Periscope، مما يضاعف نطاق التكبير الفعلي مقارنةً بـ iPhone 14 Pro Max، ومن المحتمل أن يؤدي إلى نظام كاميرا أكثر قوة بشكل عام.

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